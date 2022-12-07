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Ниже указан наш e-mail адрес, на которые вы можете отправлять свои запросы, в любое время, мы постараемся вам ответить как можно быстрее в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов
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+7 (495) 822-02-80
(Многоканальный) По любым вопросам

Товары из Казахстана в Россию

Apltech импорт it оборудования

Уже более 5 лет мы поставляем ИТ оборудование из Казахстана в Россию. Имеем собственный офис в Казахстане и можем осуществить поставку оборудования в РФ по официальному каналу с гарантией и НДС

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону или электронной почте

 Мы переехали!

Наш офис переехал и теперь распологается по адресу:

Москва, Кантемировская улица, 58

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Платформы для ПК

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Платформа для ПК Khadas VIM3L Amlogic S905D3 Быстрый просмотр
Khadas VIM3L Amlogic S905D3 Платформы для ПК p/n: KVIM3-L-002
6 584 руб. В наличии
6 584 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas VIM3L HTPC Kit Быстрый просмотр
Khadas VIM3L HTPC Kit Платформы для ПК p/n: KVIM3-L-005
8 248 руб. В наличии
8 248 руб.
В наличии
Платформа для ПК ADVANTECH Объединительная плата PICMG Быстрый просмотр
ADVANTECH Объединительная плата PICMG Платформы для ПК p/n: PCE-5B07-04A1E
8 320 руб. В наличии
8 320 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus TINKER BOARD 2/2G RTL Быстрый просмотр
Asus TINKER BOARD 2/2G RTL Платформы для ПК p/n: 90ME01N0-M0EAY0
8 536 руб. В наличии
8 536 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas VIM2 Pro Быстрый просмотр
Khadas VIM2 Pro Платформы для ПК p/n: KVIM2-P-002
9 044 руб. В наличии
9 044 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas Tone Board VIMs Edition Hi-Res Audio Board Быстрый просмотр
Khadas Tone Board VIMs Edition Hi-Res Audio Board Платформы для ПК p/n: KTONE-V-001
9 044 руб. В наличии
9 044 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas Tone Board Generic Edition Hi-Res Audio Board Быстрый просмотр
Khadas Tone Board Generic Edition Hi-Res Audio Board Платформы для ПК p/n: KTONE-G-001
9 044 руб. В наличии
9 044 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas VIM3 Basic Быстрый просмотр
Khadas VIM3 Basic Платформы для ПК p/n: KVIM3-B-002
9 767 руб. В наличии
9 767 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas Edge Basic Быстрый просмотр
Khadas Edge Basic Платформы для ПК p/n: KEG1-B-002
9 912 руб. В наличии
9 912 руб.
В наличии
Платформа для ПК Prittec A6-238 Быстрый просмотр
Prittec A6-238 Платформы для ПК p/n: A6-238
10 853 руб. В наличии
10 853 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas VIM2 Basic Быстрый просмотр
Khadas VIM2 Basic Платформы для ПК p/n: KVIM2-B-002
10 924 руб. В наличии
10 924 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus TINKER BOARD 2S/2G/16G RTL Быстрый просмотр
Asus TINKER BOARD 2S/2G/16G RTL Платформы для ПК p/n: 90ME01P0-M0EAY0
11 214 руб. В наличии
11 214 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus MiniPC PN41-BBC080MC Быстрый просмотр
Asus MiniPC PN41-BBC080MC Платформы для ПК p/n: 90MR00IA-M00800
12 227 руб. В наличии
12 227 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus MiniPC PN41-BBC081MV Быстрый просмотр
Asus MiniPC PN41-BBC081MV Платформы для ПК p/n: 90MR00IA-M00810
12 372 руб. В наличии
12 372 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus MiniPC PN41-BBC086MV Быстрый просмотр
Asus MiniPC PN41-BBC086MV Платформы для ПК p/n: 90MR00IA-M00860
12 372 руб. В наличии
12 372 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus MiniPC PN41-BBC082MC Быстрый просмотр
Asus MiniPC PN41-BBC082MC Платформы для ПК p/n: 90MR00IA-M00820
12 515 руб. В наличии
12 515 руб.
В наличии
Платформа для ПК Intel NUC Kit Быстрый просмотр
Intel NUC Kit Платформы для ПК p/n: BOXNUC7CJYHN
12 733 руб. В наличии
12 733 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas Edge Pro Быстрый просмотр
Khadas Edge Pro Платформы для ПК p/n: KEG1-P-002
12 878 руб. В наличии
12 878 руб.
В наличии
Платформа для ПК Intel NUC Kit Быстрый просмотр
Intel NUC Kit Платформы для ПК p/n: BOXNUC7CJYH
13 023 руб. В наличии
13 023 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus PN41-BBC154MV Быстрый просмотр
Asus PN41-BBC154MV Платформы для ПК p/n: 90MR00I3-M002J0
13 023 руб. В наличии
13 023 руб.
В наличии
Платформа для ПК Intel NUC Kit Быстрый просмотр
Intel NUC Kit Платформы для ПК p/n: BOXNUC7CJYHN2
13 023 руб. В наличии
13 023 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus MiniPC PN41-BBC084MC Быстрый просмотр
Asus MiniPC PN41-BBC084MC Платформы для ПК p/n: 90MR00IA-M00840
13 311 руб. В наличии
13 311 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus PN41-BBC158MC Быстрый просмотр
Asus PN41-BBC158MC Платформы для ПК p/n: 90MR00I3-M002N0
13 746 руб. В наличии
13 746 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus AS PN41-B 7B Быстрый просмотр
Asus AS PN41-B 7B Платформы для ПК p/n: 90MR00IA-M00830
13 746 руб. В наличии
13 746 руб.
В наличии
Платформа для ПК Khadas Edge-V Pro Быстрый просмотр
Khadas Edge-V Pro Платформы для ПК p/n: KEGV-P-002
14 108 руб. В наличии
14 108 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus PN41-BBC159MV Быстрый просмотр
Asus PN41-BBC159MV Платформы для ПК p/n: 90MR00I3-M002P0
14 614 руб. В наличии
14 614 руб.
В наличии
Платформа для ПК Raspberry Pi 4 Model B Быстрый просмотр
Raspberry Pi 4 Model B Платформы для ПК p/n: RA502
14 832 руб. В наличии
14 832 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus Mini PC PN41-BBC156MD Быстрый просмотр
Asus Mini PC PN41-BBC156MD Платформы для ПК p/n: 90MR00I3-M002L0
15 263 руб. В наличии
15 263 руб.
В наличии
Платформа для ПК MSI Cubi N JSL-043BRU slim Быстрый просмотр
MSI Cubi N JSL-043BRU slim Платформы для ПК p/n: 936-B0A111-043
15 525 руб. В наличии
15 525 руб.
В наличии
Платформа для ПК Asus PN41-BBC162MD Быстрый просмотр
Asus PN41-BBC162MD Платформы для ПК p/n: 90MR00I3-M002T0
15 990 руб. В наличии
15 990 руб.
В наличии

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